Светислав Пешич о победе Литвы над США: «Мы не смотрели эту игру»

Теги сборная Литвы сборная США сборная Сербии НБА Светислав Пешич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что спокойно воспринял победу команды Литвы над США в заключительном матче второго группового этапа ЧМ-2023. 

Сербия и Литва во вторник сойдутся в четвертьфинале турнира.

«Для нас не столь важно то, что они играли против Америки. Мы даже не смотрели эту встречу, потому что смотрели другие матчи с европейскими соперниками.

Эта встреча против США показала, что у Литвы серьезная команда, они идут без поражений и показывают отличный баскетбол. Матч против них будет очень непростым. Потребуется максимальная концентрация.

Для меня эта победа не стала сюрпризом. Не бывает на турнирах никаких сюрпризов. Это, конечно, большой успех для Литвы. Поздравляю их, большая победа. Но на таких турнирах возможно все», – сказал он.

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3 комментария

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Arty Novikoff
"Мы даже не смотрели эту встречу, потому что смотрели другие матчи с европейскими соперниками."
_____________________________________________________
В смысле? Он не смотрел игру своего будущего соперника перед самой важной игрой на турнире ( путевка на олимпиаду)?

У него все в порядке с головой?
+10
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Андрей 13
Хоть США и проиграли, но разница в классе показательна даже при поражении. Литве понадобилось сыграть лучшую игру, чтобы победить условно 5-й состав сборной США. Думаю, что США заберут кубок после такого урока. Было бы интересно посмотреть финал с той же Литвой. Но там есть Канада.
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albert_lucky
Ответ Arty Novikoff
"Мы даже не смотрели эту встречу, потому что смотрели другие матчи с европейскими соперниками." _____________________________________________________ В смысле? Он не смотрел игру своего будущего соперника перед самой важной игрой на турнире ( путевка на олимпиаду)? У него все в порядке с головой?
Он не сказал, что не смотрел игру своего будущего соперника, а сказал, что смотрел их другие игры.
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