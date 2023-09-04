Светислав Пешич о победе Литвы над США: «Мы не смотрели эту игру»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что спокойно воспринял победу команды Литвы над США в заключительном матче второго группового этапа ЧМ-2023.

Сербия и Литва во вторник сойдутся в четвертьфинале турнира.

«Для нас не столь важно то, что они играли против Америки. Мы даже не смотрели эту встречу, потому что смотрели другие матчи с европейскими соперниками.

Эта встреча против США показала, что у Литвы серьезная команда, они идут без поражений и показывают отличный баскетбол. Матч против них будет очень непростым. Потребуется максимальная концентрация.

Для меня эта победа не стала сюрпризом. Не бывает на турнирах никаких сюрпризов. Это, конечно, большой успех для Литвы. Поздравляю их, большая победа. Но на таких турнирах возможно все», – сказал он.

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