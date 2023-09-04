Владимир Гомельский о матче Литва – США: «Обе команды не играли в защите от слова «совсем»

Теги сборная Литвы сборная США Владимир Гомельский Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился впечатлениями от матча второго группового этапа ЧМ-2023 Литва – США, в котором европейская команда добилась сенсационной победы.

«Мне понравился результат. Однако обе команды в защите не играли от слова «совсем». Понятно, что задача выхода в четвертьфинал была решена. Напрягаться в защите было необязательно.

У Литвы полетели трехи. За счет этого в первой половине разрыв в счете стал неприличным. Ну а потом состоялась погоня США, которая не увенчалась успехом. Мои поздравления», – написал Гомельский в своей конференции.

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9 комментариев

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1ggy
Ответ ID89
Как это не почитаю это "экспертное мнение" - всё мимо обычно. На кого вещает?
При всем уважении, уже давным давно существует за счет какого-то авторитета и имени. Сколько бы не слушал Гомельского в последнее время - особо ничего толкового. Да, все тот же голос детства, но мир баскетбола сильно изменился, работа комментаторов тоже, сейчас любой комментатор мастерски орудует множеством сервисов расширенной статистики, пусть многие считают все эти цифры ПУСТЫМИ и тд, но это всё довольно показательная история и позволяет проще разбираться в уровне эффективности защиты, нападения, да чего угодно. Гомельский же остался в своих уже устаревших и очень субъективных взглядах как на саму игру, так и на работу комментатором
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felix_r
Пусть его любимый ЦСКА забросит 9/9 трёхочковых хотя бы против молодёжки Астаны, а мы посмотрим.
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Cubs-V
Ответ 1ggy
При всем уважении, уже давным давно существует за счет какого-то авторитета и имени. Сколько бы не слушал Гомельского в последнее время - особо ничего толкового. Да, все тот же голос детства, но мир баскетбола сильно изменился, работа комментаторов тоже, сейчас любой комментатор мастерски орудует множеством сервисов расширенной статистики, пусть многие считают все эти цифры ПУСТЫМИ и тд, но это всё довольно показательная история и позволяет проще разбираться в уровне эффективности защиты, нападения, да чего угодно. Гомельский же остался в своих уже устаревших и очень субъективных взглядах как на саму игру, так и на работу комментатором
В 2015 самая худшая оборона НБА пропускала 113
В 2023 самая лучшая оборона НБА пропускает 112.
Сказать сколько пропускала топовая оборона в 2004?
Это пустые "цифры"?
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ID89
Как это не почитаю это "экспертное мнение" - всё мимо обычно. На кого вещает?
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quznez
хотя пару раз литовский тренер требовал "в защите поуже", но это когда штаты ну совсем гуляли через центр.
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Андрей 13
Все равно игра не была похожа на товарищескую, Литва хотела победить и настрой у них был. Потом у американцев проснулась гордость, и они тоже хотели поставить на место европейских выскочек, но не смогли дожать. Так что, несмотря на то, что задачи их были решены, это не влияло на матч. Разве что может быть в начале США вышли на расслабоне, но затем вернулись в игру.
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Odin Odin
Против штатов в защите играть бесполезно весь матч погрязнешь в фолах и проиграешь, поэтому литовцы зделали упор на атаку на орехи и не прогадали!
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zho3716
Ответ ID89
Как это не почитаю это "экспертное мнение" - всё мимо обычно. На кого вещает?
Может просто не разбираешься?)
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