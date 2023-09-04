Владимир Гомельский о матче Литва – США: «Обе команды не играли в защите от слова «совсем»

Известный комментатор и эксперт поделился впечатлениями от матча второго группового этапа ЧМ-2023 Литва – США, в котором европейская команда добилась сенсационной победы.

«Мне понравился результат. Однако обе команды в защите не играли от слова «совсем». Понятно, что задача выхода в четвертьфинал была решена. Напрягаться в защите было необязательно.

У Литвы полетели трехи. За счет этого в первой половине разрыв в счете стал неприличным. Ну а потом состоялась погоня США, которая не увенчалась успехом. Мои поздравления», – написал Гомельский в своей конференции.

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