Боунс Хайлэнд во время матча полупрофессиональной лиги вступил в конфликт с тренером соперника
Защитник «Клипперс» Боунс Хайлэнд в четверг принял участие в матче полупрофессиональной лиги Danny Rumph Classic в Филадельфии.
Игрок НБА помог команде CheckRock одержать победу над Rex 6, набрав 25 очков.
Во время встречи у Хайлэнда произошел конфликт с тренером соперника.
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