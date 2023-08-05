Боунс Хайлэнд во время матча полупрофессиональной лиги вступил в конфликт с тренером соперника

Защитник « » в четверг принял участие в матче полупрофессиональной лиги Danny Rumph Classic в Филадельфии.

Игрок НБА помог команде CheckRock одержать победу над Rex 6, набрав 25 очков.

Во время встречи у Хайлэнда произошел конфликт с тренером соперника.

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