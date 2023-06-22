Трехсторонний обмен с участием и Малькольма Брогдона сорвался.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист информирует, что «Уизардс» все еще надеются отправить латыша в «Селтикс», но в потенциальной сделке не будут участвовать «Клипперс», как планировалось изначально.

Ранее стало известно, что «Вашингтон», «Бостон» и «Клипперс» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого тяжелый форвард Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс».

Разыгрывающий «Селтикс» (30 лет, 196 см) должен был перейти в «Клипперс».

«Уизардс» получали от « » форварда (33 года, 203 см), атакующего защитника Амира Коффи (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.

Форвард « » Данило Галлинари (34 года, 208 см) в результате обмена переходил в «Вашингтон».

Порзингис при таком сценарии должен был воспользоваться опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

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