Амир Коффи из «Клипперс» был арестован в Лос-Анджелесе. В его машине нашли заряженный пистолет

Форвард Амир Коффи из « » был арестован в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Полиция во время рутинной проверки обнаружила в автомобиле баскетболиста заряженный пистолет.

Правоохранительные органы остановили автомобиль Коффи около 2:30 утра в Голливуде в воскресенье, игрок «Клипперс» был пассажиром. Согласно TMZ, в машине пахло марихуаной, в результате чего полицейские провели обыск и обнаружили пистолет.

Коффи признал, что пистолет принадлежит ему, что привело к его аресту за правонарушение, связанное с владением огнестрельным оружием.

Амир был освобожден из тюрьмы в тот же день. Теперь он должен предстать перед судом в августе.

В прошлое межсезонье Коффи подписал с «Клипперс» новый 3-летний контракт на 11 миллионов долларов.

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