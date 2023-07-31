Амир Коффи из «Клипперс» был арестован в Лос-Анджелесе. В его машине нашли заряженный пистолет

Теги происшествия Клипперс НБА Амир Коффи Баскетбол

Форвард Амир Коффи из «Клипперс» был арестован в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Полиция во время рутинной проверки обнаружила в автомобиле баскетболиста заряженный пистолет.

Правоохранительные органы остановили автомобиль Коффи около 2:30 утра в Голливуде в воскресенье, игрок «Клипперс» был пассажиром. Согласно TMZ, в машине пахло марихуаной, в результате чего полицейские провели обыск и обнаружили пистолет.

Коффи признал, что пистолет принадлежит ему, что привело к его аресту за правонарушение, связанное с владением огнестрельным оружием.

Амир был освобожден из тюрьмы в тот же день. Теперь он должен предстать перед судом в августе. 

В прошлое межсезонье Коффи подписал с «Клипперс» новый 3-летний контракт на 11 миллионов долларов.

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1 комментарий

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Jason Williams
Еще один Джон Уик в лиге))
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