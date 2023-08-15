Обмен Малкольма Брогдона в «Клипперс» сорвался из-за опасений клуба по поводу травм игрока

По словам журналиста The Athletic Лоу Мюррэя, переход Малкольма Брогдона в «Клипперс» в июне сорвался из-за опасений лос-анджелесского клуба по поводу травм защитника «Бостона».

«Затем они переключились на лучшего запасного игрока года из «Селтикс». «Клипперс» были готовы обменять , и драфт-пик. У « » возникли опасения по поводу травм Брогдона, и они не успели совершить сделку», – пишет Мюррэй.

В июне сообщалось о срыве трехстороннего обмена, в результате которого Брогдон должен был перейти из «Бостона» в «Клипперс», а Кристапс Порзингис – из «Вашингтона» в «Бостон». «Уизардс» должны были получить Морриса, Коффи, 30-й пик драфта-2023, а также Данило Галлинари от « ».

Сделка не состоялась, но «Селтикс» все же приобрели Порзингиса в результате трехстороннего обмена с «Вашингтоном» и «Мемфисом».

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