Обмен Малкольма Брогдона в «Клипперс» сорвался из-за опасений клуба по поводу травм игрока

Теги возможные переходы Бостон Клипперс НБА Вашингтон Маркус Моррис Кристапс Порзингис Малкольм Брогдон Амир Коффи Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Лоу Мюррэя, переход Малкольма Брогдона в «Клипперс» в июне сорвался из-за опасений лос-анджелесского клуба по поводу травм защитника «Бостона».

«Затем они переключились на лучшего запасного игрока года Малкольма Брогдона из «Селтикс». «Клипперс» были готовы обменять Маркуса Морриса, Амира Коффи и драфт-пик. У «Клипперс» возникли опасения по поводу травм Брогдона, и они не успели совершить сделку», – пишет Мюррэй.

В июне сообщалось о срыве трехстороннего обмена, в результате которого Брогдон должен был перейти из «Бостона» в «Клипперс», а Кристапс Порзингис – из «Вашингтона» в «Бостон». «Уизардс» должны были получить Морриса, Коффи, 30-й пик драфта-2023, а также Данило Галлинари от «Бостона».

Сделка не состоялась, но «Селтикс» все же приобрели Порзингиса в результате трехстороннего обмена с «Вашингтоном» и «Мемфисом».

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2 комментария

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si40w
Клипперс...опасаются травм. Пхах, как анекдот прям
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+2
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711M
так это ж сразу сказали. в чем новость?
+1
0
+1
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