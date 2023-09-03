Гордон Херберт об инциденте в тайм-ауте: «Думаю, что Даниэль и Деннис просто вспоминали свою молодость в «Брауншвейге»

Теги сборная Германии сборная Словении Даниэль Тайс Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт после матча со Словенией (100:71) пошутил по поводу перепали между Деннисом Шредером и Даниэлем Тайсом во время тайм-аута.

«Я думаю, что Даниэль и Деннис просто вспоминали свою молодость в «Брауншвейге».

В итоге я заменил его. Я заменил и Даниэля, и Денниса. Мы разберемся внутри команды», – сказал тренер.

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