Гордон Херберт об инциденте в тайм-ауте: «Думаю, что Даниэль и Деннис просто вспоминали свою молодость в «Брауншвейге»
Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт после матча со Словенией (100:71) пошутил по поводу перепали между Деннисом Шредером и Даниэлем Тайсом во время тайм-аута.
«Я думаю, что Даниэль и Деннис просто вспоминали свою молодость в «Брауншвейге».
В итоге я заменил его. Я заменил и Даниэля, и Денниса. Мы разберемся внутри команды», – сказал тренер.
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