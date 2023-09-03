Гордон Херберт об инциденте в тайм-ауте: «Думаю, что Даниэль и Деннис просто вспоминали свою молодость в «Брауншвейге»

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт после матча со Словенией (100:71) пошутил по поводу перепали между и во время тайм-аута.

«Я думаю, что Даниэль и Деннис просто вспоминали свою молодость в «Брауншвейге».

В итоге я заменил его. Я заменил и Даниэля, и Денниса. Мы разберемся внутри команды», – сказал тренер.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ