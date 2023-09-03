Деннис Шредер об инциденте в тайм-ауте: «Между мной и Тайсом случались подобные моменты, когда мы были молодыми»

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер рассказал об инциденте во время тайм-аута в матче чемпионата мира против Словении (100:71).

« — эмоциональный вид спорта. Это игра рывков, поэтому нужно сохранять хладнокровие. Мы с очень давно знакомы, я знаю его с 12 или 13 лет. Между нами случались подобные моменты, когда мы были молодыми, но это всегда помогало нам улучшить нашу игру.

Именно это сегодня и произошло. Мы сцепились, и я сказал ему: «Послушай, вот что ты должен делать, и ты можешь сказать мне то же самое». Конечно, он немного разозлился, но потом выложился на полную. Он очень помог нам в защите и нападении, в итоге мы выиграли у одной из лучших команд на чемпионате мира», – сказал Шредер.

Примечательно, что Шредер не упомянул о перепалке с главным тренером Гордоном Хербертом.

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