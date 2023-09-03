Деннис Шредер об инциденте в тайм-ауте: «Между мной и Тайсом случались подобные моменты, когда мы были молодыми»

Теги сборная Германии сборная Словении Даниэль Тайс Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер рассказал об инциденте во время тайм-аута в матче чемпионата мира против Словении (100:71).

«Баскетбол — эмоциональный вид спорта. Это игра рывков, поэтому нужно сохранять хладнокровие. Мы с Даниэлем Тайсом очень давно знакомы, я знаю его с 12 или 13 лет. Между нами случались подобные моменты, когда мы были молодыми, но это всегда помогало нам улучшить нашу игру.

Именно это сегодня и произошло. Мы сцепились, и я сказал ему: «Послушай, вот что ты должен делать, и ты можешь сказать мне то же самое». Конечно, он немного разозлился, но потом выложился на полную. Он очень помог нам в защите и нападении, в итоге мы выиграли у одной из лучших команд на чемпионате мира», – сказал Шредер.

Примечательно, что Шредер не упомянул о перепалке с главным тренером Гордоном Хербертом.

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