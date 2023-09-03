Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023
Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф чемпионата мира 2023 года.
Италия, Сербия, Латвия и Канада завоевали путевки в плей-офф в заключительный игровой день второго раунда.
1/4 финала ЧМ-2023:
5 сентября
Италия (I1) – США (J2)
Литва (J1) – Сербия (I2)
6 сентября
Германия (K1) – Латвия (L2)
Канада (L1) – Словения (K2)
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А 3 место отдадут Эстонии.
А от Европы из шести попадут лишь две.
С - справедливость.
Литва-Сербия вообще не понятно.