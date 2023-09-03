Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023

Теги сборная Италии сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Словении сборная Латвии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф чемпионата мира 2023 года.

Италия, Сербия, Латвия и Канада завоевали путевки в плей-офф в заключительный игровой день второго раунда.

1/4 финала ЧМ-2023:

5 сентября

Италия (I1) – США (J2)

Литва (J1) – Сербия (I2)

6 сентября

Германия (K1) – Латвия (L2)

Канада (L1) – Словения (K2)

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16 комментариев

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Arty Novikoff
Финал Литва-Латвия.
А 3 место отдадут Эстонии.
+56
-3
+53
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Starkom
На Олимпиаду уже попали Япония (как лучшая в Азии) Южный Судан (как лучшая в Африке), Канада и США (как дв лучшие в Америке).
А от Европы из шести попадут лишь две.
С - справедливость.
+13
0
+13
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Bartez1986
Латвия удивила, конечно. Можно и на медали замахнуться, чем черт не шутит
+14
-2
+12
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serginn
Пусть Банкеро 1/4 за итальяшек сгоняет, поинтереснее будет)
+6
0
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Поникший Руй
США, Германия, Литва, Канада
+7
-2
+5
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Андрей Степанов
Ответ Starkom
На Олимпиаду уже попали Япония (как лучшая в Азии) Южный Судан (как лучшая в Африке), Канада и США (как дв лучшие в Америке). А от Европы из шести попадут лишь две. С - справедливость.
Франция - третья. Ещё четыре путёвки в отборе
+5
0
+5
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LilAnswer
Латвия радует. Таким составам попасть в 1/4 это очень крутое достижение.
+5
-1
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Metrostadt11315
молодцы латвия/литва ,у них оказывается откосили порзингис и сабонис,мог бы быть балтийский финал
+4
-3
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Андрей Косарев
США, Германия, Сербия, Канада
+4
-3
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ID89
теперь и посмотреть можно
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Clausura
6 из 8 сборных представляют Европу. Как в футболе...
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-1
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Starkom
Ответ Андрей Степанов
Франция - третья. Ещё четыре путёвки в отборе
У - утешение
+1
0
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Астановский
США, Германия и Канада.
Литва-Сербия вообще не понятно.
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