Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023

Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф чемпионата мира 2023 года.

Италия, Сербия, Латвия и Канада завоевали путевки в плей-офф в заключительный игровой день второго раунда.

1/4 финала ЧМ-2023:

5 сентября

Италия (I1) – США (J2)

Литва (J1) – Сербия (I2)

6 сентября

Германия (K1) – Латвия (L2)

Канада (L1) – Словения (K2)

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