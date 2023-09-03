Нильс Гиффай забросил с отклонением под сирену
Форвард сборной Германии Нильс Гиффай завершил третью четверть матча против Словении точным броском с отклонением под сирену.
Германия разгромила Словению (100:71) в заключительном матче второго раунда чемпионата мира и заняла первое место в группе K.
Обе команды вышли в 1/4 финала плей-офф.
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