Между Деннисом Шредером и Гордоном Хербертом во время тайм-аута произошла перепалка

Теги происшествия сборная Германии сборная Словении фото Даниэль Тайс Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Между лидером сборной Германии Деннисом Шредером и главным тренером команды Гордоном Хербертом произошла перепалка.

Инцидент случился во время тайм-аута за 4:03 до конца первой четверти в матче чемпионата мира между Германией и Словенией (100:71). На тот момент немецкая команда уступала в счете – 11:16.

Шредер разговаривал с партнером по команде Даниэлем Тайсом, по-видимому, не обращая внимания на то, что говорит тренер. Разъяренный Херберт приказал Шредеру сесть и толкнул в сторону скамейки. Разыгрывающий «Торонто» остался стоять и сказал тренеру успокоиться.

По окончании тайм-аута Шредер вернулся на паркет и продолжил игру.

Фото: BasketNews.

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6 комментариев

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ID89
У ролевика выросли крылья, он решил, что не только комплектованием сборной занимается, но и тренирует ее к тому же
+19
-3
+16
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Артём Голобородько
Ответ ID89
У ролевика выросли крылья, он решил, что не только комплектованием сборной занимается, но и тренирует ее к тому же
Справедливости ради, Деннис оч хорошо игру провёл. Но этот момент не красит парня, согласен
+7
0
+7
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Артём Голобородько
"По окончании тайм-аута Шредер вернулся на паркет и продолжил игру." — то ли я другую игру смотрел, то ли ошибка. Остался на лавке Шрёдер на долгий отрезок. Правда, потом вышел и всё как надо сделал. Хорош Деннис за сборную, как и всегда
+5
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Cosstigan
Как бы не говорили , но Шредер в сборной невероятно играет, в Нба таких матчей у него на пальцах рассчитать
+3
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Ivan85
Ответ ID89
У ролевика выросли крылья, он решил, что не только комплектованием сборной занимается, но и тренирует ее к тому же
это в НБА он ролевик, а в убогой Европе один из топов
+2
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