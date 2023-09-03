Между Деннисом Шредером и Гордоном Хербертом во время тайм-аута произошла перепалка

Между лидером сборной Германии Деннисом Шредером и главным тренером команды Гордоном Хербертом произошла перепалка.

Инцидент случился во время тайм-аута за 4:03 до конца первой четверти в матче чемпионата мира между Германией и Словенией (100:71). На тот момент немецкая команда уступала в счете – 11:16.

Шредер разговаривал с партнером по команде , по-видимому, не обращая внимания на то, что говорит тренер. Разъяренный Херберт приказал Шредеру сесть и толкнул в сторону скамейки. Разыгрывающий «Торонто» остался стоять и сказал тренеру успокоиться.

По окончании тайм-аута Шредер вернулся на паркет и продолжил игру.

Фото: BasketNews.

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