Германия разгромила Словению и заняла 1-е место в группе K. У Денниса Шредера – 24 очка и 10 передач

Теги сборная Германии сборная Словении видео Даниэль Тайс Деннис Шредер Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Германии завершила второй раунд чемпионата мира-2023 разгромной победой над командой Словении – 100:71.

Германия заняла первое место в группе K и встретится в 1/4 финала с командой, которая займет второе место в группе L. Соперником немцев может стать Латвия, Испания или Канада.

Лидер сборной Германии Деннис Шредер завершил встречу с 24 очками (8 из 11 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 10 передачами, 2 подборами и 1 блок-шотом. Даниэль Тайс добавил 14 очков и 7 подборов.

Звезда словенцев Лука Дончич отметился 23 очками (9 из 22 с игры, 2 из 11 из-за дуги), 6 подборами, 6 передачами и 2 перехватами. Словения заняла второе в группе K и вышла на победителя группы L.

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3 комментария

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Misson
Шрёдер хорош, очень хорош. Одеяло не перетягивает на себя, партнеров заигрывает и сам может в любой момент пройти под кольцо или бросить.
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kluv
Еще не вечер...
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SashokPirozhok
Теперь и сборная Германия по баскету вслед за футболистами показывает хорошее немецкое порно. Шрёдер Дончичу:"Прости, что тр@хнул"
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