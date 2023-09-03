Германия разгромила Словению и заняла 1-е место в группе K. У Денниса Шредера – 24 очка и 10 передач

Сборная Германии завершила второй раунд чемпионата мира-2023 разгромной победой над командой Словении – 100:71.

Германия заняла первое место в группе K и встретится в 1/4 финала с командой, которая займет второе место в группе L. Соперником немцев может стать Латвия, Испания или Канада.

Лидер сборной Германии Деннис Шредер завершил встречу с 24 очками (8 из 11 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 10 передачами, 2 подборами и 1 блок-шотом. добавил 14 очков и 7 подборов.

Звезда словенцев отметился 23 очками (9 из 22 с игры, 2 из 11 из-за дуги), 6 подборами, 6 передачами и 2 перехватами. Словения заняла второе в группе K и вышла на победителя группы L.

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