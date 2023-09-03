Бывший игрок , ныне генеральный менеджер сборной США Грант Хилл в интервью BasketNews рассказал, чем руководствовался при подборе игроков на чемпионат мира-2023.

«Прежде всего, вы пытаетесь создать команду. Вам нужны игроки, чьи навыки хорошо проявятся в международном баскетболе. Есть определенные качества, которые вам необходимы. Нужен бросок, нужно видение площадки, нужны определенные навыки от разыгрывающих. Необходимо разнообразие в составе из «больших» с разными стилями игры.

Мы проанализировали и поставили галочки. Чувствовали, что каждый человек здесь не просто так, и каждый приносит пользу, потому что он такой, какой он есть, и что он привносит в игру.

Задача состоит в том, чтобы заставить каждого идти на жертвы и думать о коллективе, но при этом оставаться самим собой. Это не всегда просто. И нужно ускорить процесс сплочения коллектива.

Некоторые из этих международных команд играют вместе [в течение многих лет], знакомы с международным судейством и знают стиль своей команды.

Матчи ФИБА отличаются от НБА. Поэтому вы ищете то, что, по вашему мнению, подойдет лучше всего. Приходится много общаться с командами, агентами и игроками. О процессе формирования состава можно написать книгу – это сумасшедшая история (улыбается).

Не хочу говорить о том, кто мог быть здесь, а кто здесь, но скажу, что меня очень порадовало то, что большинство из этих ребят сразу же откликнулись и оказались в составе. Может быть, у кого-то было повреждение и другие факторы, но я был просто очень приятно удивлен тем, что парни были готовы пойти на это и начать работу.

В конечном счете, нам нужны были хорошие люди. Нам нужны ребята с отличным характером», – поделился Хилл.

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