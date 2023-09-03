Тони Паркер о сборной Франции на ЧМ-2023: «Это фиаско. Вы когда-нибудь видели, чтобы Испания или США вылетали в первом раунде?»

Член Зала славы признался, что очень расстроился после вылета сборной Франции с чемпионата мира-2023.

«Мы потерпели фиаско. Я долго говорил об этом с Николя Батумом, мы час разговаривали по телефону, и это правда, что это очень, очень обидно. Не должна такая команда вылетать в первом раунде. Вы когда-нибудь видели, чтобы Испания или США вылетали в первом раунде? И это очень обидно, потому что наше поколение так много работало, чтобы вернуть Францию на определенный уровень, чтобы нас уважали – ФИБА, судьи, другие страны. Так трудно добиться уважения. Латвия провела отличный матч. У них было несколько сумасшедших бросков, но так быть не должно. Все равно немного обидно.

В ближайшее время нам предстоит сделать большой выбор. Если вы хотите заполучить таких классных игроков, как и , то все должно пройти слаженно, потому что это может означать уход из команды некоторых «краеугольных камней», что может вызвать резонанс. Мы должны улучшить команду, нам нужны изменения, но это будет нелегко», – рассказал Паркер.

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