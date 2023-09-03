Тони Паркер о сборной Франции на ЧМ-2023: «Это фиаско. Вы когда-нибудь видели, чтобы Испания или США вылетали в первом раунде?»
Член Зала славы Тони Паркер признался, что очень расстроился после вылета сборной Франции с чемпионата мира-2023.
«Мы потерпели фиаско. Я долго говорил об этом с Николя Батумом, мы час разговаривали по телефону, и это правда, что это очень, очень обидно. Не должна такая команда вылетать в первом раунде. Вы когда-нибудь видели, чтобы Испания или США вылетали в первом раунде? И это очень обидно, потому что наше поколение так много работало, чтобы вернуть Францию на определенный уровень, чтобы нас уважали – ФИБА, судьи, другие страны. Так трудно добиться уважения. Латвия провела отличный матч. У них было несколько сумасшедших бросков, но так быть не должно. Все равно немного обидно.
В ближайшее время нам предстоит сделать большой выбор. Если вы хотите заполучить таких классных игроков, как Джоэл Эмбиид и Виктор Вембаньяма, то все должно пройти слаженно, потому что это может означать уход из команды некоторых «краеугольных камней», что может вызвать резонанс. Мы должны улучшить команду, нам нужны изменения, но это будет нелегко», – рассказал Паркер.
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