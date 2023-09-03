Лука Дончич забросил трехочковый и помахал Моритцу Вагнеру рукой

Теги сборная Германии сборная Словении видео Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Моритц Вагнер Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в первой четверти матча против Германии забросил трехочковый через руку Моритца Вагнера и помахал немцу рукой.

Попадание Дончича увеличило преимущество словенцев до 10 очков. Словения выиграла первую четверть со счетом 25:11.

Позже Германия разгромила Словению во второй (27:9), третьей (30:18) и четвертой (32:19) четвертях. Встреча закончилась победой немцев со счетом 100:71.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilovethisgame77
Понты…. Поражение… Лох = лука пончич
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
А Мо помахал ручкой в ответ... после +29 против Словении🌚
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
А потом сборная Германии помахала Дончичу и Ко. Клоун блин
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SytE
Посмотрим, как Лука Канаде помашет..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера, настало твое время...
Как в анекдоте - дозвиделся, кабанчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий