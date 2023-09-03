Лука Дончич забросил трехочковый и помахал Моритцу Вагнеру рукой
Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в первой четверти матча против Германии забросил трехочковый через руку Моритца Вагнера и помахал немцу рукой.
Попадание Дончича увеличило преимущество словенцев до 10 очков. Словения выиграла первую четверть со счетом 25:11.
Позже Германия разгромила Словению во второй (27:9), третьей (30:18) и четвертой (32:19) четвертях. Встреча закончилась победой немцев со счетом 100:71.
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