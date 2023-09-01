Лука Дончич о двойной опеке в матче с Австралией: «Именно так мы получали все открытые броски»

Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» после победы над Австралией (91:80) рассказал, почему против него сегодня не сработала стратегия двойной опеки.

«Я доверяю своим партнерам по команде.

Мне кажется, что в каждом владении на мне было по два человека. Отлично. Именно так мы получали все открытые броски», – сказал Дончич на пресс-конференции.

Плеймейкер отметился 19 очками при 4 из 9 бросках с игры и 9 из 10 с линии. Дончич также сделал 7 подборов, 6 передач и 6 потерь.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ