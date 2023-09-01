Лука Дончич о двойной опеке в матче с Австралией: «Именно так мы получали все открытые броски»

Теги сборная Австралии сборная Словении Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич после победы над Австралией (91:80) рассказал, почему против него сегодня не сработала стратегия двойной опеки.

«Я доверяю своим партнерам по команде.

Мне кажется, что в каждом владении на мне было по два человека. Отлично. Именно так мы получали все открытые броски», – сказал Дончич на пресс-конференции.

Плеймейкер отметился 19 очками при 4 из 9 бросках с игры и 9 из 10 с линии. Дончич также сделал 7 подборов, 6 передач и 6 потерь.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
Вышли в четвертьфинал, вроде бы именно такую задачу и озвучивали, теперь можно попытаться прыгнуть повыше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий