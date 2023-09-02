Словения, Литва, Германия и США гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2023

Теги сборная Греции сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Австралии сборная Словении сборная Черногории сборная Грузии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

На чемпионате мира-2023 в пятницу состоялся первый игровой день второго группового этапа.

Сборные Словении, Литвы, Германии и США благодаря одержанным победам гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

Команды Черногории, Греции, Австралии и Грузии потерпели поражения и потеряли шансы на продолжение борьбы за трофей.

Восемь сборных продолжат борьбу за плей-офф. В Группе I Сербия, Доминиканская республика, Италия и Пуэрто-Рико имеют одинаковые показатели 3-1 и сохраняют шансы на выход в следующий раунд.

Аналогичная ситуация в группе L: Латвия, Бразилия, Канада и Испания имеют результат 3-1, все они претендуют на попадание в плей-офф.

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2 комментария

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Джинобля
Ответ Ilya63
Ох, у Испании с Канадой заруба будет - считайте, 1/8 финала сегодня уже для восьми клубов стартует! Жаль, что кто-то из этой пары вылетит сразу.
Прям клубов?
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya63
Ох, у Испании с Канадой заруба будет - считайте, 1/8 финала сегодня уже для восьми клубов стартует! Жаль, что кто-то из этой пары вылетит сразу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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