Словения, Литва, Германия и США гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2023

На чемпионате мира-2023 в пятницу состоялся первый игровой день второго группового этапа.

Сборные Словении, Литвы, Германии и США благодаря одержанным победам гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

Команды Черногории, Греции, Австралии и Грузии потерпели поражения и потеряли шансы на продолжение борьбы за трофей.

Восемь сборных продолжат борьбу за плей-офф. В Группе I Сербия, Доминиканская республика, Италия и Пуэрто-Рико имеют одинаковые показатели 3-1 и сохраняют шансы на выход в следующий раунд.

Аналогичная ситуация в группе L: Латвия, Бразилия, Канада и Испания имеют результат 3-1, все они претендуют на попадание в плей-офф.

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