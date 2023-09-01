Сборная Австралии вылетела с чемпионата мира после поражения от Словении

Сборная Австралии уступила Словении (80:91) в первом матче второго раунда чемпионата мира-2023 и более не имеет шансов на проход в плей-офф.

После поражения Грузии определились два победителя группы K c результатом 4-0 – Словения и Германия – австралийцы ни при каких раскладах не смогут продолжить свое выступление на турнире.

До этого «бумеры» выиграли две встречи из трех: у Финляндии (98:72) и Японии (109:89), однако уступили Германии (82:85).

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