Сборная Австралии вылетела с чемпионата мира после поражения от Словении
Сборная Австралии уступила Словении (80:91) в первом матче второго раунда чемпионата мира-2023 и более не имеет шансов на проход в плей-офф.
После поражения Грузии определились два победителя группы K c результатом 4-0 – Словения и Германия – австралийцы ни при каких раскладах не смогут продолжить свое выступление на турнире.
До этого «бумеры» выиграли две встречи из трех: у Финляндии (98:72) и Японии (109:89), однако уступили Германии (82:85).
«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии
До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас
Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ
Штука еще и в том, что уровень конкуренции стал ниже.
По сути, на три медали претендуют шесть команд.
Помимо Америки, это Франция, Германия, Австралия, Канада и Испания."
(c) Баудолино.
Немцам, канадцам и испанцам приготовиться на выход, получается?