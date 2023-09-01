Сборная Австралии вылетела с чемпионата мира после поражения от Словении

Теги сборная Германии сборная Австралии сборная Словении сборная Грузии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Австралии уступила Словении (80:91) в первом матче второго раунда чемпионата мира-2023 и более не имеет шансов на проход в плей-офф.

После поражения Грузии определились два победителя группы K c результатом 4-0 – Словения и Германия – австралийцы ни при каких раскладах не смогут продолжить свое выступление на турнире.

До этого «бумеры» выиграли две встречи из трех: у Финляндии (98:72) и Японии (109:89), однако уступили Германии (82:85).

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4 комментария

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Kolch
"Кто может обыграть США
Штука еще и в том, что уровень конкуренции стал ниже.
По сути, на три медали претендуют шесть команд.
Помимо Америки, это Франция, Германия, Австралия, Канада и Испания."
(c) Баудолино.

Немцам, канадцам и испанцам приготовиться на выход, получается?
+5
-1
+4
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Tim Timson
беззубая у Австралии команда приехала. постаревшие Инглс и Патти и недоросший Гидди)
+3
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Xcd Ddd
Бумеры? 😄
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Xsand Neubua
Секулич зарешал
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