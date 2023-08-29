Женская НБА. «Вашингтон» примет «Миннесоту», «Лос-Анджелес» – «Чикаго»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Вашингтон» примет «Миннесоту», «Лос-Анджелес» встретится с «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Миннесота

30 августа. 2.00

Атланта – Финикс

30 августа. 2.00

Лос-АнджелесЧикаго

30 августа. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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