Женская НБА. «Вашингтон» примет «Миннесоту», «Лос-Анджелес» – «Чикаго»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Вашингтон» примет « », «Лос-Анджелес» встретится с «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Миннесота

30 августа. 2.00

Атланта –

30 августа. 2.00

–

30 августа. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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