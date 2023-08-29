Женская НБА. «Вашингтон» примет «Миннесоту», «Лос-Анджелес» – «Чикаго»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Вашингтон» примет «Миннесоту», «Лос-Анджелес» встретится с «Чикаго».
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Миннесота
30 августа. 2.00
Атланта – Финикс
30 августа. 2.00
Лос-Анджелес – Чикаго
30 августа. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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