Джош Гидди о вылете Австралии: «У нас были надежды на золотые медали»

Теги сборная Австралии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джош Гидди Баскетбол

Разыгрывающий сборной Австралии Джош Гидди подвел итоги чемпионата мира-2023 для команды. Австралийцы не смогли выйти в плей-офф турнира.

«Как вы уже сказали, это совсем не то, как мы хотели, чтобы прошел турнир. У нас были надежды на золотые медали. В ФИБА одна плохая игра может стоить тебе турнира. Мы проиграли Германии, и это поставило нас на грань выбывания против такой отличной команды, как Словения. Мы проиграли, и это конец нашей кампании.

Все может закончиться быстро, поэтому нельзя так долго запрягать лошадей, как мы сделали в начале турнира. Хорошая новость заключается в том, что Париж не за горами – до него осталось всего 10 месяцев. Мы отыграем сезон в НБА и вернемся», – сказал Гидди.

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