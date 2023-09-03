Брайан Гурджан о том, останется ли он на своем посту после вылета Австралии с ЧМ-2023: «100%»

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан после вылета сборной с чемпионата мира-2023 выразил уверенность, что возглавит команду на Олимпиаде в следующем году.

«100%», – ответил Гурджан на вопрос, останется ли он на своем посту.

Австралийцы выиграли две встречи из трех в первом раунде турнира: у Финляндии (98:72) и Японии (109:89), однако уступили Германии (82:85).

Поражение от Словении и победа Германии против Грузии лишили «бумеров» шансов на выход в плей-офф.

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