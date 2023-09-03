Брайан Гурджан о том, останется ли он на своем посту после вылета Австралии с ЧМ-2023: «100%»

Теги сборная Австралии сборная Грузии Брайан Гурджан Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан после вылета сборной с чемпионата мира-2023 выразил уверенность, что возглавит команду на Олимпиаде в следующем году.

«100%», – ответил Гурджан на вопрос, останется ли он на своем посту.

Австралийцы выиграли две встречи из трех в первом раунде турнира: у Финляндии (98:72) и Японии (109:89), однако уступили Германии (82:85).

Поражение от Словении и победа Германии против Грузии лишили «бумеров» шансов на выход в плей-офф.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий