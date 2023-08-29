Австралия разгромила Японию и вышла во 2-й раунд ЧМ. Джош Гидди отметился 25 очками и 11 передачами

Сборная Австралии одержала уверенную победу над командой Японии (109:89) в матче за выход во второй раунд чемпионата мира.

Австралийцы завершили первый этап с двумя победами в трех встречах и заняли второе место в группе E. Японцы, одни из хозяев турнира, выбыли из борьбы за титул чемпиона мира, заняв третье место в группе с результатом 1-2. Победителем группы стала Германия.

Разыгрывающий сборной Австралии и «Оклахомы» признан лучшим игроком матча, набрав 26 очков (10 из 18 с игры), сделав 11 передач и 5 подборов. Ксавьер Кукс добавил 24 очка и 16 подборов.

Лучшими в составе сборной Японии стали Джошуа Хоукинсон (33 очка, 7 подборов) и (24 очка, 7 подборов).

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