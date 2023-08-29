Австралия разгромила Японию и вышла во 2-й раунд ЧМ. Джош Гидди отметился 25 очками и 11 передачами

Теги сборная Австралии видео сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Юта Ватанабе Джош Гидди Ксавьер Кукс Джош Хоукинсон Баскетбол

Сборная Австралии одержала уверенную победу над командой Японии (109:89) в матче за выход во второй раунд чемпионата мира.

Австралийцы завершили первый этап с двумя победами в трех встречах и заняли второе место в группе E. Японцы, одни из хозяев турнира, выбыли из борьбы за титул чемпиона мира, заняв третье место в группе с результатом 1-2. Победителем группы стала Германия.

Разыгрывающий сборной Австралии и «Оклахомы» Джош Гидди признан лучшим игроком матча, набрав 26 очков (10 из 18 с игры), сделав 11 передач и 5 подборов. Ксавьер Кукс добавил 24 очка и 16 подборов.

Лучшими в составе сборной Японии стали Джошуа Хоукинсон (33 очка, 7 подборов) и Юта Ватанабе (24 очка, 7 подборов).

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий