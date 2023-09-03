Австралия обыграла Грузию, Данте Экзам отметился 18 очками

Атакующий защитник сборной Австралии Данте Экзам был признан самым ценным игроком встречи против Грузии (100:84). Обе команды уже не имели шансов на проход в плей-офф.

Экзам за 18 минут на паркете набрал 18 очков и сделал 4 результативные передачи.

Новобранец «Далласа» реализовал 6 из 12 с игры (3 из 5 из-за дуги) и 3 из 3 с линии.

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