Эрик Споэльстра о различиях между ФИБА и НБА: «Наши парни воспринимают это как вызов»

Ассистент главного тренера сборной США Эрик Споэльстра в интервью «Взял мяч» рассказал, в чем основная разница между международным баскетболом и НБА, и как к этим трудностям относятся игроки американской команды.

«Эта часть работы была очень интересной для всех нас. С первого же дня тренировочного лагеря Стив Керр начал объяснять нам различия в игре, как судьи обслуживают матчи, небольшие различия в правилах. Ритм игры очень отличается, каждое владение здесь гораздо важнее, в защите нет трех секунд.

Наши парни воспринимают это как вызов. Они стараются научиться выигрывать и по этим правилам, и против этих команд, которые играют вместе уже по несколько лет», – сказал Споэльстра.

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