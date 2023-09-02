Эрик Споэльстра о различиях между ФИБА и НБА: «Наши парни воспринимают это как вызов»

Теги сборная США Эрик Споэльстра Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Ассистент главного тренера сборной США Эрик Споэльстра в интервью «Взял мяч» рассказал, в чем основная разница между международным баскетболом и НБА, и как к этим трудностям относятся игроки американской команды.

«Эта часть работы была очень интересной для всех нас. С первого же дня тренировочного лагеря Стив Керр начал объяснять нам различия в игре, как судьи обслуживают матчи, небольшие различия в правилах. Ритм игры очень отличается, каждое владение здесь гораздо важнее, в защите нет трех секунд.

Наши парни воспринимают это как вызов. Они стараются научиться выигрывать и по этим правилам, и против этих команд, которые играют вместе уже по несколько лет», – сказал Споэльстра.

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1 комментарий

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alex765
Неужели так сильно отличаются правили ФИБА И НБА?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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