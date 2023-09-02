Эрик Споэльстра об игре против Черногории: «Чем дальше будем идти по турниру, тем больше будет таких равных матчей»

Ассистент главного тренера сборной США Эрик Споэльстра в интервью «Взял мяч» рассказал, какую пользу для американской команды принесла тяжелая победа над Черногорией (85:73) на чемпионате мира.

«Мне показалось, что это полезная игра для нашей команды. Можно ожидать, что чем дальше мы будем идти по турниру, тем больше будет таких равных матчей.

Это была сложная игра, очень атлетичная. Черногория – высокая и атлетичная команда. Они наказывали нас в краске и, конечно, здорово играли на щитах. И нам нужно было найти другой способ, чтобы обыграть их.

Раньше нам удавалось побеждать за счет нашей скорости, но сегодня было по-другому. Нужно уметь находить разные решения на разные вызовы. И нам, наверное, стоит ожидать, что и другие матчи будут похожи на сегодняшний», – сказал Споэльстра.

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