Остин Ривз заявил, что не пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс»

Свингмен « » рассказал о том, пытается ли переманить кого-то из партнеров по сборной США в лос-анджелесский клуб.

«Не я, я бы никогда не стал... Могу сказать, что в Лос-Анджелесе хорошая погода. Не более того», – заявил Ривз.

Ранее Ривз намекал, что все же занимается рекрутированием товарищей по американской сборной.

«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – цитирует Ривза The Athletic.

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