Остин Ривз заявил, что не пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс»

Теги Лейкерс сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о том, пытается ли переманить кого-то из партнеров по сборной США в лос-анджелесский клуб.

«Не я, я бы никогда не стал... Могу сказать, что в Лос-Анджелесе хорошая погода. Не более того», – заявил Ривз.

Ранее Ривз намекал, что все же занимается рекрутированием товарищей по американской сборной.

«Мне нельзя об этом говорить. Но мне нравятся некоторые ребята, с которыми мы играем. Так что да», – цитирует Ривза The Athletic.

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fedorbazaykin
А на Брайтон-Бич опять дожди😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
Зачем переманивать то что рано или поздно итак запоет
В первый раз я запел про любовь в первый раз требую Лейкерс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Васселл
Так его же и обменяют, если кто то из топовых игроков захочет в Лейкерс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий