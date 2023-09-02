Владимир Гомельский: «Какое бы место Литва ни заняла, нужно тренеру Максвитису дать награду»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что выступление сборной Литвы на чемпионате мира-2023 уже можно считать успешным.
«Сборная Литвы сыграет очень сложный матч с командой США. Скорее всего, проиграет. В этом случае в четвертьфинале будет весьма неудобный соперник. Не люблю гадать. Но считаю, что выступление литовской команды на ЧМ уже очень успешное.
Литва – без поражений. Какое бы место литовская команда ни заняла, нужно тренеру Максвитису дать награду», – написал Гомельский в своей конференции.
Литва досрочно гарантировала себе выход в 1/4 финала плей-офф ЧМ-2023.
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