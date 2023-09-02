Владимир Гомельский: «Какое бы место Литва ни заняла, нужно тренеру Максвитису дать награду»

Теги сборная Литвы сборная США Владимир Гомельский Казис Максвитис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что выступление сборной Литвы на чемпионате мира-2023 уже можно считать успешным.

«Сборная Литвы сыграет очень сложный матч с командой США. Скорее всего, проиграет. В этом случае в четвертьфинале будет весьма неудобный соперник. Не люблю гадать. Но считаю, что выступление литовской команды на ЧМ уже очень успешное.

Литва – без поражений. Какое бы место литовская команда ни заняла, нужно тренеру Максвитису дать награду», – написал Гомельский в своей конференции.

Литва досрочно гарантировала себе выход в 1/4 финала плей-офф ЧМ-2023.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Южанин78
Не хочу принежать щаслуги Литвы, но им очень со жребием повезло: Египет,Мексика и Черногория, а потом такая Греция - ну знаете.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий