Рокас Йокубайтис о том, может ли Литва обыграть США: «Узнаем в воскресенье»

Теги сборная Греции сборная Литвы сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Рокас Йокубайтис Баскетбол

Разыгрывающий сборной Литвы и «Барселоны» Рокас Йокубайтис поделился эмоциями от победы над Грецией (92:67) и ожиданиями от предстоящей встречи с США.

«Болельщики сходили с ума. Мы делились мячом, отрабатывали в защите, и это вылилось в итоговый результат. На протяжении трех четвертей мы боролись за каждый сантиметр на площадке – они были готовы.

Греция провела хорошую игру. Конечный результат не отражает должным образом ту борьбу, которая происходила.

Сможем ли обыграть США? Не знаю, увидим в воскресенье», – сказал Йокубайтис.

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