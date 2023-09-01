Томас Уолкап: «Возможность представлять сборную Греции на ЧМ-2023 была очень особенной»

Разыгрывающий сборной Греции и «Олимпиакоса» Томас Уолкап после вылета национальной команды с чемпионата мира выразил благодарность за возможность представлять страну.

«Попадал броски, но во второй половине мы выбились из ритма, и я не могу сказать, что блистал. Я выбил команду из ритма, и мы перестали попадать.

В любом случае возможность, которую мне предоставила сборная Греции, была очень и очень особенной», – сказал Уолкап после игры.

Уолкап отметился 21 очком, 8 подборам и 7 передачами при 8 из 20 с игры.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ