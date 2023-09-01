Томас Уолкап: «Возможность представлять сборную Греции на ЧМ-2023 была очень особенной»

Теги сборная Греции сборная Литвы Томас Уолкап Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Греции и «Олимпиакоса» Томас Уолкап после вылета национальной команды с чемпионата мира выразил благодарность за возможность представлять страну.

«Попадал броски, но во второй половине мы выбились из ритма, и я не могу сказать, что блистал. Я выбил команду из ритма, и мы перестали попадать.

В любом случае возможность, которую мне предоставила сборная Греции, была очень и очень особенной», – сказал Уолкап после игры.

Уолкап отметился 21 очком, 8 подборам и 7 передачами при 8 из 20 с игры.

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