Литва выбила Грецию с чемпионата мира благодаря 19 очкам Рокаса Йокубайтиса

Сборная Литвы обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира-2023 после крупной победы над Грецией (92:67).

стал самым результативным игроком в составе Литвы, за 22 минуты на паркете набрав 19 очков и совершив 6 передач и 3 перехвата.

Защитник реализовал 6 из 8 с игры и 4 из 4 с линии штрафных.

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