«Гризлис» подписали Шакила Харрисона

« » подписал контракт с разыгрывающим (29 лет, 193 см).

За шесть сезонов в НБА Харрисон провел 180 матчей, выступая «Финикс», «Чикаго», «Юту», «Денвер», «Бруклин» и «Портленд» с показателями 5,3 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за встречу.

В прошлом сезоне Харрисон набирал в среднем 8,8 очка, 4,4 подбора и 6,0 передачи за 24 минуты в пяти матчах регулярного чемпионата за «Блэйзерс», а затем принял участие в восьми матчах плей-офф за «Лейкерс».

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