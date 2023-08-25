Диллон Брукс: «У меня было ощущение, что мне удалось добраться до Леброна»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Экс-игрок «Мемфиса» Диллон Брукс признался, что не жалеет о своих действиях по отношению к форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу в плей-офф-2023.

Перебравшийся летом в «Хьюстон» Брукс считает, что его несправедливо обвинили в поражении «Гриззлис» в первом раунде серии с «Лейкерс».

«У меня было ощущение, что мне удалось добраться до него. Меня сделали виновником по итогам той серии из-за слов, которые я произнес. Но я говорил разные вещи весь сезон, это не помешало нам выиграть 50 матчей», – заявил Брукс.

Брукс несколько раз делал словесные выпады в адрес Джеймса по ходу серии, но не сумел проявить себя лучшим образом на площадке. Он реализовал всего 31,2 процента с игры в противостоянии с «озерниками», 4-кратный MVP лиги превзошел его в личной дуэли.

В итоге канадец подвергся жесткой критике.

«Мемфис» решил отказаться от Брукса, но игрок летом получил 4-летний контракт на 86 миллионов долларов от «Рокетс».

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий