Диллон Брукс: «У меня было ощущение, что мне удалось добраться до Леброна»

Экс-игрок « » признался, что не жалеет о своих действиях по отношению к форварду «Лейкерс» в плей-офф-2023.

Перебравшийся летом в « » Брукс считает, что его несправедливо обвинили в поражении «Гриззлис» в первом раунде серии с « ».

«У меня было ощущение, что мне удалось добраться до него. Меня сделали виновником по итогам той серии из-за слов, которые я произнес. Но я говорил разные вещи весь сезон, это не помешало нам выиграть 50 матчей», – заявил Брукс.

Брукс несколько раз делал словесные выпады в адрес Джеймса по ходу серии, но не сумел проявить себя лучшим образом на площадке. Он реализовал всего 31,2 процента с игры в противостоянии с «озерниками», 4-кратный MVP лиги превзошел его в личной дуэли.

В итоге канадец подвергся жесткой критике.

«Мемфис» решил отказаться от Брукса, но игрок летом получил 4-летний контракт на 86 миллионов долларов от «Рокетс».

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