Диллон Брукс: «У меня было ощущение, что мне удалось добраться до Леброна»
Экс-игрок «Мемфиса» Диллон Брукс признался, что не жалеет о своих действиях по отношению к форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу в плей-офф-2023.
Перебравшийся летом в «Хьюстон» Брукс считает, что его несправедливо обвинили в поражении «Гриззлис» в первом раунде серии с «Лейкерс».
«У меня было ощущение, что мне удалось добраться до него. Меня сделали виновником по итогам той серии из-за слов, которые я произнес. Но я говорил разные вещи весь сезон, это не помешало нам выиграть 50 матчей», – заявил Брукс.
Брукс несколько раз делал словесные выпады в адрес Джеймса по ходу серии, но не сумел проявить себя лучшим образом на площадке. Он реализовал всего 31,2 процента с игры в противостоянии с «озерниками», 4-кратный MVP лиги превзошел его в личной дуэли.
В итоге канадец подвергся жесткой критике.
«Мемфис» решил отказаться от Брукса, но игрок летом получил 4-летний контракт на 86 миллионов долларов от «Рокетс».
Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде
Комментарии