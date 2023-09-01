«Мемфис» заключил двусторонний контракт с 18-летним Джи Джи Джексоном

Теги переходы Мемфис НБА Джи Джи Джексон Баскетбол

«Мемфис» объявил о подписании двустороннего контракта с тяжелым форвардом Джи Джи Джексоном (18 лет, 206 см).

Джексон – 45-й номер драфта НБА этого года. В минувшем сезоне NCAA он набирал 15,4 очка и 5,9 подбора в среднем за игру.

В матчах Летней лиги НБА Джи Джи набирал 10,6 очка и 4,8 подбора за игру, реализуя 1,9 броска из-за дуги.

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