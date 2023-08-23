Пол Пирс: «Джа входит в число 10-15 лучших игроков. Ему предстоит снова это доказать»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт Пол Пирс заявил, что в новом сезоне будет с большим интересом наблюдать за разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.
«Джа входит в число 10-15 лучших игроков. Ему предстоит снова это доказать, на площадке и за ее пределами. Я жду этого от него.
Он тот человек, которому предстоит доказывать и показывать больше, чем остальным», – считает Пирс.
Морэнт дважды демонстрировал оружие в эфире соцсетей, за что начнет сезон-23/24 с 25-матчевой дисквалификации.
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