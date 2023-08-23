Пол Пирс: «Джа входит в число 10-15 лучших игроков. Ему предстоит снова это доказать»

Теги Пол Пирс Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт Пол Пирс заявил, что в новом сезоне будет с большим интересом наблюдать за разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Джа входит в число 10-15 лучших игроков. Ему предстоит снова это доказать, на площадке и за ее пределами. Я жду этого от него.

Он тот человек, которому предстоит доказывать и показывать больше, чем остальным», – считает Пирс.

Морэнт дважды демонстрировал оружие в эфире соцсетей, за что начнет сезон-23/24 с 25-матчевой дисквалификации. 

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2 комментария

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Василий Массанов
Очень сомнительно насчет 10-15. Мемфис практически ничего не теряет в отсутствии Моранта.
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Отец Погребняка
Все зависит от того, скольки зарядный у него пистолет, вполне возможно он входит даже в топ 8… если не промахиваться.
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