Звездный разыгрывающий « » готовится к новому сезону , который начнет с 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в социальных сетях.

Морэнт тренируется в белых футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность», что восприняли как намек игрока на стремление исправиться.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

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