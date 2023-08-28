Джа Морэнт тренируется с футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность»

Теги Мемфис НБА фото Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт готовится к новому сезону НБА, который начнет с 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в социальных сетях.

Морэнт тренируется в белых футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность», что восприняли как намек игрока на стремление исправиться.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

Фото: shot by nie

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6 комментариев

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Прям как Барт Симпсон, пишущий правильные слова на доске. Тому не особо помогало :))
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Диономис
Надо ему прислать майку "Я русский".
+6
-1
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scorp19
Тебе уже не поверят
+2
-1
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<~Inter~>
интеллекта не хватает
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0
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Никола Тесла
Он и на пистолеты такие же надписи сделал!
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