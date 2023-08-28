Джа Морэнт тренируется с футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт готовится к новому сезону НБА, который начнет с 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в социальных сетях.
Морэнт тренируется в белых футболках с надписями «признательность», «возрождение» и «ответственность», что восприняли как намек игрока на стремление исправиться.
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Фото: shot by nie
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