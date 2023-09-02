Карлик Джонс – первый игрок в истории чемпионатов мира, который в 3 матчах делал по 10+ передач

Теги видео сборная Анголы Чемпионат мира по баскетболу 2023 сборная Южного Судана Карлик Джонс Баскетбол

Разыгрывающий сборной Южного Судана Карлик Джонс стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который в трех матчах делал по 10+ передач.

Сегодня Южный Судан обыграл Анголу (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 и завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Джонс набрал 26 очков и сделал 15 передач. За 33 минуты игрок «Чикаго» реализовал 10 из 15 с игры. В его активе также 7 подборов.

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5 комментариев

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bunakin
Вот вам и Карлик
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tusiel
а что ему ещё остаётся?
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Maturmalai
Карликовый Мэджик.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Этот Карлик немного до трипла не дотянул выходит
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