Разыгрывающий сборной Южного Судана Карлик Джонс стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который в трех матчах делал по 10+ передач.

Сегодня Южный Судан обыграл Анголу (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 и завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Джонс набрал 26 очков и сделал 15 передач. За 33 минуты игрок «Чикаго» реализовал 10 из 15 с игры. В его активе также 7 подборов.

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