Нуни Омот: «Это невероятно, мечта сбылась. У нас есть талантливые игроки и Луол Денг»

Форвард сборной Южного Судана Нуни Омот, комментируя историческое попадание команды на Олимпийские игры 2024 года, отметил вклад президента Федерации баскетбола Южного Судана Луола Денга.

«Это невероятно, мечта сбылась. В 2011 году мы стали независимой страной. Всего два года назад никто даже не представлял и не мечтал, что мы окажемся в этой ситуации.

Это одна из лучших спортивных историй за долгое время. Мне очень повезло стать ее участником. Многие не понимают, где мы были пару лет назад. Мы играли на уличных площадках. В Южном Судане нет ни одной крытой баскетбольной площадки, все находятся на открытом воздухе. Одно кольцо выше другого, официальных колец на высоте десять футов не существует.

То, что мы добились такого успеха – это счастье. У нас есть талантливые игроки и Луол Денг. Он предвидел это с тех пор, как играл в НБА. Ему не удалось поиграть за Южный Судан, он выступал за Великобританию, но это невероятно. Не верится, что мы добились этого», – сказал Омот.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ