Карлик Джонс набрал 26 очков и 15 передач в матче с Анголой, Южный Судан завоевал путевку на Олимпийские игры

Теги Чикаго видео сборная Анголы Чемпионат мира по баскетболу 2023 сборная Южного Судана Карлик Джонс Баскетбол

Сборная Южного Судана после победы над командой Анголы (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 получила путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Поражение Египта от Новой Зеландии (86:88) в матче группы N гарантировало Южному Судану самую высокую позицию среди африканских сборных на чемпионате мира, а вместе с ней и место в числе участников олимпийского турнира.

На счету лидера команды Южного Судана Карлика Джонса 26 очков и 15 передач.

За 33 минуты игрок «Чикаго» реализовал 10 из 15 с игры. В его активе также 7 подборов.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий