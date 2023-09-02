«Куда мы едем? В Париж!» Сборная Южного Судана отпраздновала в раздевалке попадание на Олимпиаду

Теги видео сборная Анголы Париж-2024 Чемпионат мира по баскетболу 2023 сборная Южного Судана Баскетбол

ФИБА опубликовала видео празднования сборной Южного Судана в раздевалке после победы над Анголой (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023.

Южный Судан занял самую высокую позицию среди африканских сборных на чемпионате мира и получил путевку на Олимпийские игры 2024 года.

«Куда мы едем? В Париж!», – скандировали игроки и тренеры сборной.

Федерация баскетбола Южного Судана образована менее 10 лет назад, команда впервые выступит на Олимпиаде.

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1 комментарий

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Tim Timson
там ваших много)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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