«Куда мы едем? В Париж!» Сборная Южного Судана отпраздновала в раздевалке попадание на Олимпиаду
ФИБА опубликовала видео празднования сборной Южного Судана в раздевалке после победы над Анголой (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023.
Южный Судан занял самую высокую позицию среди африканских сборных на чемпионате мира и получил путевку на Олимпийские игры 2024 года.
«Куда мы едем? В Париж!», – скандировали игроки и тренеры сборной.
Федерация баскетбола Южного Судана образована менее 10 лет назад, команда впервые выступит на Олимпиаде.
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