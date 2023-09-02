Луол Денг: «Знал, что в Южном Судане много талантливых игроков»

Бывший игрок НБА, ныне президент Федерации баскетбола Южного Судана Луол Денг прокомментировал попадание команда на Олимпийские игры 2024 года в .

«Я провожу баскетбольные лагеря с тех пор, как попал в НБА в сезоне-2004/05. С тех пор я каждое лето проводил лагеря в Австралии, США и по всей Африке, я не пропускал ни одного лета. При этом я провел много лагерей для детей из Южного Судана. Еще до завершения карьеры я знал, что там много талантливых игроков. Как и я, они выступали за сборные других стран.

Я очень горжусь. Когда я стал президентом Федерации, я всем говорил, что моя задача — сначала попасть на чемпионат Африки, потом на чемпионат мира и на Олимпийские игры. Нам удалось всего этого добиться. Для меня это особенный день. Я знал, что это возможно, и я знал, что это потребует много работы.

Мы воспользуемся этим шансом и будем представлять Африку в полной мере», – сказал Денг.

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