Олег Матыцин: «Академия «Локо» – это тот стандарт, к которому все должны стремиться»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высоко оценил молодежный тренировочный центр «Локомотива-Кубань», который посетил в День знаний.

«Очень рад, что благодаря российским компаниям, в данном случае ОАО «РЖД», строятся такие объекты. Считаю, центр «Локомотива-Кубань» представляет собой современный стандарт организации подготовки молодых спортсменов. Люди здесь работают с душой, профессионализмом, любовью к своему виду спорта и уважением к истории.

Когда заходишь в Академию, сразу видишь, насколько история клуба богата достижениями. И каждый, кто становится ее частью, понимает, с одной стороны, что он принимает большую ответственность, а с другой – какие большие перед ним открываются перспективы. Также везде, где бы мы ни побывали – будь то спортзал, восстановительный центр, гостиница, ресторан – есть ощущение дома. Здесь нет ничего лишнего. Это не временное место проживания и тренировок, а дом, в котором уютно, комфортно и чисто. Так и должно быть.

Спорт – норма жизни, и подобные объекты должны быть нормой организации и тренировочного процесса, и досуга, и восстановления для молодых – и не только – спортсменов. Хочу поблагодарить компанию ОАО «РЖД», администрацию Краснодарского края и руководство «Локомотива-Кубань» за профессиональное отношение к своему делу, за заботу о детях и будущем.

Важны не столько победы, сколько формирование идеологии у молодых ребят. (улыбается). Для меня лично нахождение здесь – тоже очень хорошая мотивация. Я рад, что стал частью этой команды и буду делать все от меня зависящее, чтобы у нашей страны была возможность гордиться своими молодыми баскетбольными талантами», – заявил Матыцин.

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