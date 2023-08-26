«Руна» представила график предсезонных матчей

«Руна» проведет несколько товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.

Сначала дебютант лиги ВТБ отправится в Анталью. Там столичная команда встретится с « », а также с турецкими клубами «Бурсаспор», «Тофаш» и «Бешикташ». Следующий матч состоится в Стамбуле против местной «Дарушафаки».

Затем «Руна» переедет в Краснодар, чтобы принять участие в турнире Kuban Cup. В полуфинале москвичам предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань». В другой паре сойдутся «Парма» и «Самара» – второй матч в Краснодаре пройдет с одной из этих команд.

После этого « » вернется в Москву. Здесь команду будут ждать контрольные матчи с «Минском» и «Динамо» из Владивостока.

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