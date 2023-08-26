«Руна» представила график предсезонных матчей

Теги товарищеские матчи Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

«Руна» проведет несколько товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.

Сначала дебютант Единой лиги ВТБ отправится в Анталью. Там столичная команда встретится с «Енисеем», а также с турецкими клубами «Бурсаспор», «Тофаш» и «Бешикташ». Следующий матч состоится в Стамбуле против местной «Дарушафаки».

Затем «Руна» переедет в Краснодар, чтобы принять участие в турнире Kuban Cup. В полуфинале москвичам предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань». В другой паре сойдутся «Парма» и «Самара» – второй матч в Краснодаре пройдет с одной из этих команд.

После этого «Руна» вернется в Москву. Здесь команду будут ждать контрольные матчи с «Минском» и «Динамо» из Владивостока.

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий