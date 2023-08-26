«Руна» представила график предсезонных матчей
«Руна» проведет несколько товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.
Сначала дебютант Единой лиги ВТБ отправится в Анталью. Там столичная команда встретится с «Енисеем», а также с турецкими клубами «Бурсаспор», «Тофаш» и «Бешикташ». Следующий матч состоится в Стамбуле против местной «Дарушафаки».
Затем «Руна» переедет в Краснодар, чтобы принять участие в турнире Kuban Cup. В полуфинале москвичам предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань». В другой паре сойдутся «Парма» и «Самара» – второй матч в Краснодаре пройдет с одной из этих команд.
После этого «Руна» вернется в Москву. Здесь команду будут ждать контрольные матчи с «Минском» и «Динамо» из Владивостока.
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