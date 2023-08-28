Никита Михайловский: «Чемпионство никогда легко не дается. Мы будем стремиться к цели»

Форвард ЦСКА Никита Михайловский оценил перспективы команды в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Чемпионство никогда легко не дается. Мы будем стремиться к цели. Мы просто хотим побеждать и будем стараться доказывать в каждом матче, вне зависимости от того, на каком месте в турнирной таблице находится наш соперник, мы должны выигрывать.

Удастся ли взять реванш у «Локомотива-Кубань» в Суперкубке? Мы постараемся. У « » действительно сильная команда, там очень хороший состав. Матч будет принципиальный, но самое важное это то, что будет в конце сезона», – заявил Михайловский.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным