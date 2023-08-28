Джордан Морган о тренировочной базе «Локо»: «Такого комплекса я не видел нигде в Европе»

Новобранец «Локомотива-Кубань» поделился первыми эмоциями после прибытия в расположение команды, также отметив высокую технологичность тренировочного комплекса команды из Краснодара.

– Джордан, ты прямо с корабля на бал – ночью приехал в Краснодар, а сейчас уже полным ходом принимаешь участие в медиа-дне. А вечером еще тренировка – ожидал, что первый день будет таким насыщенным?

– На самом деле я рад наконец-то оказаться в Краснодаре. Дорога заняла пару дней, устал немного, но это того стоит. Уже успел пообщаться с и . Но сейчас еще рано, медиа-день только начинается, потом тренировка, на которой уже со всеми ребятами и тренерами смогу пообщаться.

– Как тебе условия в тренировочном центре «Локомотива-Кубань»?

– Такого комплекса я не видел нигде в Европе. Похожее по уровню есть только в НБА и у лучших студенческих команд NCAA.

– Что ждешь от первых совместных тренировок с командой?

– У меня точно не будет серьезных нагрузок. Как я уже сказал, дорога была долгая, устал прилично. Просто подвигаюсь, разомнусь, начну вводить свой организм в необходимый тренировочный и игровой ритм. Нужно, чтобы я был, как говорится, на одном физическом уровне с ребятами. Это важно для того, чтобы сохранить здоровье и кондиции на протяжении всего сезона. Свой лучший баскетбол мы должны демонстрировать не в сентябре, а в марте, апреле и мае, когда идет плей-офф и наступает время самых ответственных матчей. Такая подготовка строится постепенно. Сейчас закладывается фундамент для того, чтобы мы были готовы к долгому и очень важному сезону.

– Как прошел летний лагерь со сборной Словении?

– Я точно набрал форму, за время летнего лагеря в сборной, скинул пару килограммов, хорошо потренировался. Лето, скажем так, было ударным. Но с момента, как покинул расположение сборной, старался дать своему организму отдохнуть. Это важно, чтобы восстановились силы.

– Какие лайфхаки есть у Джордана Моргана, чтобы легче переносить долгие путешествия?

– Я в дороге всегда использую беруши и надеваю маску на глаза, это помогает отключиться и нормально поспать – в автобусе, в самолете, да даже в отеле.

– Что ждешь от предстоящего сезона?

– Главный тренер Александер Секулич пригласил меня в команду, чтобы я делал то, что умею. Александер знает мои сильные стороны. У нас было достаточно времени, чтобы раскрыть все это в работе со сборной в летний период, в период окон сборных в течение года. От меня точно ждут хорошей защиты и игре на подборе, агрессивных действий в нападении. Единая лига ВТБ – сильный чемпионат, один из сильнейших в мире. Очень многое будет зависеть от того, как мы сыграемся с ребятами, сможем ли раскрыть свои лучшие качества.