Никита Курбанов: «Работы предстоит много. У ЦСКА сменилась большая часть состава»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов рассказал о том, как проходит предсезонная подготовка команды.

«Мы тренируемся десять дней. Контрольные игры дают пищу для ума. В плане того, какой вектор нужен, чтобы развиваться и прогрессировать. То есть каким проблемам, компонентам нужно больше уделять внимания. Словом, все‑таки, наверное, это выявление каких‑то проблем и получение информации относительно того, в каком ключе и какими темпами нужно двигаться дальше.

Информация к размышлению пока такая, что работы много. У нас сменилась большая часть состава. И, конечно же, прежде всего нам нужно налаживать сейчас внутреннюю коммуникацию на площадке.

Как вписывается в игру молодежь? Потихоньку. Тяжело давать какие‑то оценки по этим двум матчам (против «Пармы» – Sports.ru). Все в их руках. Думаю, что шансов им в этом сезоне будет представлено сполна. И нам, конечно же, нужны их энергия, желание и стремление. Думаю, что уже через некоторое время будут определенные плоды работы, проделанной в предсезонке.

Четвертьфинал Суперкубка с «Локо»? Это принципиальная игра. Но в то же время мы понимаем, что ни мы, ни они в это время не будем еще находиться в оптимальных игровых кондициях. Плюс у нас еще остается одно место под иностранца. Если мы не понимаем, какого амплуа может прийти баскетболист, который может вообще изменить всю нашу игру. Поэтому тяжело сейчас относиться к этой встрече как к матчу‑реваншу. Об этом было бы уместно говорить, если бы мы столкнулись с «Локомотивом» в плей‑офф, как это было в прошлом году», – заявил Курбанов.

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