Александр Церковный и Денис Захаров побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург»

Генеральный директор «Зенита» и защитник команды побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург».

Представители «Зенита» поздравили учеников с Днем знаний и дали школьникам напутствие.

Захаров поделился впечатлениями от мероприятия.

«Было очень приятно сходить на линейку и поприветствовать учеников, которым предстоит провести учебный год. В их глазах горел огонь, и мне кажется, что это очень важно. Уверен, что впереди у них отличный год, за который они получат много новых знаний.

Мы поздравили ребят и тоже получили много положительных эмоций от них», – сказал Захаров.

Поход на линейку в «Газпром школу» стал для представителей « » традицией последних лет.

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