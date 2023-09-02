Александр Церковный и Денис Захаров побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и защитник команды Денис Захаров побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург».

Представители «Зенита» поздравили учеников с Днем знаний и дали школьникам напутствие.

Захаров поделился впечатлениями от мероприятия.

«Было очень приятно сходить на линейку и поприветствовать учеников, которым предстоит провести учебный год. В их глазах горел огонь, и мне кажется, что это очень важно. Уверен, что впереди у них отличный год, за который они получат много новых знаний.

Мы поздравили ребят и тоже получили много положительных эмоций от них», – сказал Захаров.

Поход на линейку в «Газпром школу» стал для представителей «Зенита» традицией последних лет.

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Официальный сайт «Зенита»

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