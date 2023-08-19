Денис Захаров: «У меня идет последний этап реабилитации. Уже занимаюсь с мячом»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Денис Захаров Баскетбол

Защитник «Зенита» Денис Захаров рассказал о своем состоянии перед началом подготовительного периода к новому сезону.

В начале января Захаров получил травму крестообразной связки колена и с тех пор не выходил на паркет.

«У меня все хорошо, уже чувствую себя намного лучше. Сейчас у меня идет последний этап реабилитации, надеюсь, совсем скоро окажусь в общей группе. Я уже занимаюсь с мячом.

Лето прошло продуктивно: не было такого, чтобы я мог отдохнуть без процедур, в реабилитации так не бывает; каждый день была какая-то работа, но я понимаю, зачем это нужно делать, поэтому нет никакой усталости. Соскучился по игре, партнерам, тренировкам и тренерам, хочу как можно скорее вернуться на паркет», – сказал Захаров.

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