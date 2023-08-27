Александр Церковный: «Зенит» пока не получал предложений по аренде Егора Рыжова»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Константин Шевчук Павел Земский Егор Рыжов Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, почему один из лидеров сборной России U20 Егор Рыжов не тренируется с основной командой, а также сообщил, что клуб пока не получал предложения по аренде 18-летнего центрового.

«Это решение главного тренера. Рыжов будет выступать в составе «Зенит-2» в Суперлиге. А дальше многое зависит от видения Чави Паскуаля. Если он посчитает нужным привлечь Егора к основе, то сделает это.

Надеюсь, что своей игрой в Суперлиге центровой заслужит такой шанс. Были ли предложения от клубов Лиги ВТБ по аренде Рыжова этим летом? Пока нет», – сказал Церковный.

В этом году Паскуаль подключил к тренировкам основной команды Константина Шевчука (23 года) и Павла Земского (19).

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