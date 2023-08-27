Александр Церковный: «Зенит» пока не получал предложений по аренде Егора Рыжова»

Генеральный директор « » объяснил, почему один из лидеров сборной России U20 Егор Рыжов не тренируется с основной командой, а также сообщил, что клуб пока не получал предложения по аренде 18-летнего центрового.

«Это решение главного тренера. Рыжов будет выступать в составе «Зенит-2» в Суперлиге. А дальше многое зависит от видения Чави Паскуаля. Если он посчитает нужным привлечь Егора к основе, то сделает это.

Надеюсь, что своей игрой в Суперлиге центровой заслужит такой шанс. Были ли предложения от клубов Лиги ВТБ по аренде Рыжова этим летом? Пока нет», – сказал Церковный.

В этом году Паскуаль подключил к тренировкам основной команды Константина Шевчука (23 года) и Павла Земского (19).

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