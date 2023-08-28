Александр Церковный о возможном интересе к Шведу: «Никого подписывать больше не планируем»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием защитника Алексея Шведа.
По словам Церковного, сине-бело-голубые завершили процесс комплектования состава на новый сезон.
«Есть ли у нашего клуба интерес к Алексею Шведу? Могу сказать, что на данный момент задняя линия у нас полностью укомплектована.
Мы не ведем ни с кем переговоров и никого подписывать не планируем», — сказал Церковный.
Летом «Зенит» усилился Бояном Дублевичем, Кайлом Куричем, Винсом Хантером, Тимофеем Герасимовым и Георгием Жбановым.
Швед покинул ЦСКА и на данный момент остается свободным агентом.
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