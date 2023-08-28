Александр Церковный о возможном интересе к Шведу: «Никого подписывать больше не планируем»

Генеральный директор « » заявил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием защитника .

По словам Церковного, сине-бело-голубые завершили процесс комплектования состава на новый сезон.

«Есть ли у нашего клуба интерес к Алексею Шведу? Могу сказать, что на данный момент задняя линия у нас полностью укомплектована.

Мы не ведем ни с кем переговоров и никого подписывать не планируем», — сказал Церковный.

Летом «Зенит» усилился Бояном Дублевичем, Кайлом Куричем, Винсом Хантером, Тимофеем Герасимовым и Георгием Жбановым.

Швед покинул ЦСКА и на данный момент остается свободным агентом.

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