Александр Церковный: «Надеемся, что Денис Захаров вернется в общую группу к началу октября»

Генеральный директор « » сообщил, что защитник питерской команды заканчивает процесс восстановления и должен вернуться в строй к началу сезона.

«У Дениса заканчивается процесс восстановления, но характер травмы еще не позволяет ему тренироваться с полной нагрузкой.

Все идет по плану, он занимается по индивидуальной программе. Надеемся, что он вернется в общую группу к началу чемпионата лиги ВТБ, т.е. к началу октября. При этом все будет зависеть от его состояния.

Мы не сторонники того, чтобы форсировать восстановление и подвергать игрока риску. Когда будем уверенны, что Захаров полностью готов, то сразу подключим его к игровой нагрузке», – сказал Церковный.

Захаров травмировал крестообразной связки колена в начале января этого года и полностью пропустил вторую часть сезона-2022/23.

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