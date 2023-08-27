Александр Церковный: «Надеемся, что Денис Захаров вернется в общую группу к началу октября»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что защитник питерской команды Денис Захаров заканчивает процесс восстановления и должен вернуться в строй к началу сезона.
«У Дениса заканчивается процесс восстановления, но характер травмы еще не позволяет ему тренироваться с полной нагрузкой.
Все идет по плану, он занимается по индивидуальной программе. Надеемся, что он вернется в общую группу к началу чемпионата Единой лиги ВТБ, т.е. к началу октября. При этом все будет зависеть от его состояния.
Мы не сторонники того, чтобы форсировать восстановление и подвергать игрока риску. Когда будем уверенны, что Захаров полностью готов, то сразу подключим его к игровой нагрузке», – сказал Церковный.
Захаров травмировал крестообразной связки колена в начале января этого года и полностью пропустил вторую часть сезона-2022/23.
Дэвид Блатт – на чемпионате мира! Несмотря на рассеянный склероз, помогает сборной Канады удивлять
Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка
Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным
Комментарии